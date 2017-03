Draamasari Isa Brown 3 (Father Brown, Inglise 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Isa Brown 5, 1/15: Jaakobi täht (Father Brown, Inglise 2016)

Kanoonik Fox teatab isa Brownile, et Frome'i hertsog John Langtoni tuleb jõulumissale. Piiskop tahab, et sel aastal sujuks kõik nii nagu peab, ja kanoonik Foxil tuleb selle eest hea seista. Leedi Felicia annab oma sugulasele hertsogile ja tema perele meeleldi Montagues peavarju. Jõuluballi ajal teatatakse inspektor Malloryle lapse kadumisest. Inspektor jõuab järeldusele, et laps on röövitud, ja neil jääb üle ainult oodata. Kas isa Brown leiab lapse enne jõuluõhtut?