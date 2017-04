Draamasari Isa Brown 5, 15/15: Patukahetseja (Father Brown, Inglise 2017)

Meistervaras Flambeau on tagasi ja seekord trellide taga oma äripartneri tapmise eest. Isa Browni üllatuseks tunnistab ta end kohe süüdi ja valmistub võlla minema. Lõpuks taipab isa Brown, et Flambeau on kogu loo lavastanud. Aga mis eesmärgil?