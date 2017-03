Draamasari Isa Brown 3 (Father Brown, Inglise 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Isa Brown 5, 7/15: Kõige pisemad asjad (Father Brown, Inglise 2017)

Isa Brown saabub politseiüritusele. Inspektor Malloryl on tüli endise ülemusega. Proua McCarthy on mõrvastseenide dioraame nähes vapustatud. Wilber Lesser ütleb, need on teinud tema tütar Agnes mõrvajuurdluse õppevahendiks. Hiljem näitab Agnes isa Brownile dioraami oma ema surmast. Peainspektor Webb märkab midagi ja võtab dioraami ära. Peagi leitakse ta surnuna ja seekord langeb kahtlus inspektor Malloryle.