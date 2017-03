Draamasari Isa Brown 5, 6/15: Kotkas ja hakk (Father Brown, Inglise 2017)

Isa Brown läheb naistevanglasse pihti kuulama. Katharine, keda ootab abikaasa mõrva eest võllas, pihib, et on ette valmistanud oma endise armsama tapmise. Isa Brown sõidab Raymondi juurde, kes annab tema hoolde revolvrikasti. Inspektor Mallory märkab seda ja kui Raymond leitakse tapetuna, kuulihaav peas, on ainult üks kahtlusalune.