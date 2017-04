Draamasari Isa Brown 3 (Father Brown, Inglise 2015) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Isa Brown 5, 13/15: Tanganjika roheline (Father Brown, Inglise 2017)

Aldous ja tema tütar Grace tulevad Kemblefordi laadale. Nad kolisid Tanganjikast Inglismaale ja otsivad Grace'ile meditsiinikooli. Proua McCarthy satub vaimustusse antiigiletist ja laseb hinnata päranduseks saadud prossi väärtust. Antiigiekspert Wynford peatub Punases Lõvis, kuigi talle seal ei meeldi. Hommikul leiab Grace isa surnukeha. Inspektor Mallory arreteerib ta, arvates, et Grace tappis mehe unerohuga, kui oli teada saanud, et isal pole enam raha tema õpingute eest maksmiseks. Isa Brown usub, et Grace on süütu, ja otsustab tõelise süüdlase üles otsida.