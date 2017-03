Draamasari Isa Brown 3, 14/15: Surmasaladus (Father Brown, Inglise 2015)

Isa Brown ootab piiskop Talbotit jutlust pidama, kuid too on otsustanud minna Bentley Duke'i juurde jahile, lootes vastutasuks saada raha kiriku remontimiseks. Isa Brown satub raskesse olukorda, kui kuuleb pihitoolis, et järgmisel päeval piiskop Talbot tapetakse. Õnneks võtab leedi Felicia ka tema jahile kaasa. Peter Redhill kannab piiskop Talboti peale viha, sest piiskop taunis ajalehes abielurikkumist teda näiteks tuues. Davies astub piiskopi kaitseks välja, mis vihastab Redhilli. Kui Davies tapetakse, hakkab isa Brown mõrvarit otsima. Teatrimaailm ja keelatud näidendid vihjavad paljudele võimalustele.