Draamasari Isa Brown 5, 12/15: Nähtamatuse teater (Father Brown, Inglise 2017)

Isa Brown ja proua McCarthy lähevad külakeskusesse, et osa võtta BBC viktoriinisaate eelvõistlusest. Kohal on produtsent Jeremy, teadustaja Richie, laulja Joyce ja mälumängur Barney. Proua McCarthyl ja Buntyl õnnestub jõuda edasi järgmise nädala otsesaatesse, külalistemaja perenaine proua Rudge langeb aga välja. Proua Rudge on kaotuse pärast pahane. Külalistemaja läheb põlema ja proua Rudge hukkub tules. Inspektor Mallory peab seda õnnetuseks, kuid isa Brown leiab tõendi, et tegemist oli mõrvaga.