Draamasari Isa Brown 5, 14/15: Tuli taevas (Father Brown, Inglise 2017)

William ajab oma tütart Charlotte'i pimedas metsas taga. Tal tekivad meelepetted ja ta kukub. Järgmisel päeval ütleb ta isa Brownile, et Charlotte on kadunud. Hiljem läheb Charlotte mõttetusi karjudes politseijaoskonda, kus kaotab teadvuse. Öösel haarab Williamit kabuhirm, sest talle tundub, et väljas on tulnukas. Hommikul leitakse Williami laip. Kahtlustatakse mürgitamist.