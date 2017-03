Draamasari Isa Brown 4, 6/10: Asklepiose sau (Father Brown, Inglise 2016)

Leedi Felicia sõidab oma uue autoga vastu puud. Tema ja proua McCarthy viiakse külahaiglasse operatsiooni ootama. Leedi Felicia tahab, et ta viidaks Harley Streeti erahaiglasse, kuid peakirurg Sir Malcolm leiab, et see näitaks riiklikku tervishoiusüsteemi halvas valguses. Isa Browni ja Sidi vabadus lõpeb, kui saabub hirmuäratav proua Steele, kes peab proua McCarthy äraolekul koguduse sekretäri osa täitma. Rutiinne operatsioon ebaõnnestub ja patsient sureb opilaual. Õde Fletcher kahtlustab mõrva.