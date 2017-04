Kriminaalsari Inspektor Morse 1, 1/3: Jericho surnud (Inspector Morse, Inglise 1987)

Inspektor Morse on kiindunud klaveriõpetajasse, kes aga ühel päeval leitakse oma kodunt pooduna. Morse keeldub uskumast naise enesetappu ja hakkab omal käel asja uurima. Peagi selgub, et naise minevikus on peidus asju, millest Morse'il aimugi polnud, kuid pettumuste kiuste otsustab ta tõe lõpuni välja selgitada.