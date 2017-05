Kriminaalsari Inspektor Morse 2: Teadmata kadunud (Inspector Morse, Inglise 1988)

Kui Morse’il kästakse hakata otsima pool aastat varem kaduma läinud ärimehe tütart, on ta surmkindel, et tüdruk on surnud. Otsingud viivad ta tütarlastekooli, kus kõik paistavad midagi varjavat ja direktor tundub neist kõige kahtlasem.