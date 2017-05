Kriminaalsari Inspektor Banks, 3. hooaeg (Foto: )

Kriminaalsari Inspektor Banks 4: Kummitused (DCI Banks, Inglise 2015)

Kuristikust leitakse pussitatud tudeng, kel ei paistnud olevat ühtegi vaenlast. Lähemal uurimisel aga selgub, et see vaikne üliõpilane oli valmistanud ecstacy-tablette ja olnud sõgeduseni armunud oma sõbra pruuti. Poisi surma uurib omal käel ka Mortoni endine kolleeg, kes on looga liigagi lähedalt seotud.