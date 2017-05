Draamasari India tohter 3, 3/5: Meeleheitlikud abinõud (The Indian Doctor, Inglise 2013)

Sabotaažiakt rikub Trefelini rahu. Basil Thomas teatab Emlynile, keda ta süüdlaseks peab. Kui selgub, et Cerile võib ootamatult raha sülle kukkuda, otsustab Sian oma naiselikud võlud mängu panna. Emlyn sõlmib Basiliga uue maja lepingu, aga Megan ei rõõmusta. Prem avastab, et vastupidi tema soovitusele on Owen jälle kaevandusse tööle läinud.