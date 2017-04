Draamasari India tohter 2, 5/5: Allikas (The Indian Doctor, Inglise 2012)

Pressikonverentsil kinnitatakse ajakirjanikele, et rõugepuhang Trefelinis on kontrolli alla saadud. Prem ei ole siiski veendunud, et haigusallikas on kindlaks tehtud ja seega ei ole küla veel ohutu. Pastor Todd kardab usaldusväärsust kaotada ja kannatajaks jääb tema enda tütar, kelle ta on uudishimulike pilkude eest luku taha pannud. Kui süükoorem sunnib tüdruku armukest Premile südant puistama, hakkab doktor palavikuliselt Verityt otsima. Kohalik politseinik Emlyn teeb oma elu tähtsaima avalduse ja Meganil tuleb langetada raske otsus.