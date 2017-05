Draamasari India tohter 3, 5/5: Päevavalgele (The Indian Doctor, Inglise 2013)

Prem ja Emlyn usuvad, et kaevanduse kokkuvarisemine ei olnud lihtsalt õnnetus. Esimesena langeb kahtlus Aledile ja Dafile, kes vannuvad, et nad on süütud. Robert palub, et Megan lahkuks temaga koos Trefelinist, kuid Prem paljastab Roberti mineviku. Dani abiga saab Kamini jälile Basili tegelikele plaanidele.