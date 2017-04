Draamasari India tohter 2, 4/5: Karantiin (The Indian Doctor, Inglise 2012)

Trefelin viibib karantiinis ja toiduainetest hakkab nappus kätte tulema. Hoolimata doktor Sharma pingutustest on rõugepuhangu algallikas endiselt teadmata. Tundub, et Dan ei räägi oma haigestumisest kogu tõde. Megan aitab Emlynil külas korda hoida. Kahekesi mõtlevad nad välja plaani, kuidas naaberkülast toitu juurde hankida. Kui näib, et olukord hakkab normaliseeruma, haigestub väike laps.