Draamasari Ihult ja hingelt 3: Vähimagi kahetsuseta (Born and Bred, Inglise 2004)

Ormstoni jõuab BBC raadiokuuldemäng "Tillu-Terry", mis korraldab esinemisproovi peaosatäitja leidmiseks. Michael läheb ema teadmata proovile. Helen töötab esimest päeva õepraktikandina. Eakal patsiendil on hallutsinatsioonid. Tom on pahane, et Arthur saadab Heleni Manchesteri praktikat jätkama. Phyllis saab masendava teate, et Harry müüs tema pubi pruulikojale.