Draamasari Ihult ja hingelt 2, 4/10: Viljakusriitus (Born and Bred, Inglise 2003)

Phyllise õetütar Joanne jääb üheöösuhtest rasedaks. Ta otsustab lapse alles jätta ja edasi töötada, kuigi see on tema tervisele ohtlik. Ka Linda tahaks last, kuid sõja ajal Ameerika sõdurilt saadud haiguse tõttu on tema võimalused kasinad. Ormstoni saabub kaks kasti haruldast brändit, mis on tegelikult mõeldud piiskopile. Küla kaev jääb kuivaks. Eddie tahab kaevu õnnistada, et vesi tagasi tuleks. Deborah soovitab viljakusriitust.