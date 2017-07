Draamasari Ihult ja hingelt 3: Jõulud nagu Ormstonis ikka (Born and Bred, Inglise 2004)

Pühadeaeg algab äreva teatega, et ringi luusib jõuluvanaks maskeerunud röövel koos kurja päkapikuga. Politseinik Len otsustab ta kinni võtta ja kutsub Wilfi appi. Arthur on ülemeelikus pühadetujus ja viskab Tomile vempe. Deborah on hädas pühadeettevalmistuste ja laste vaoshoidmisega. Reverend Brewer kavatseb korraldada naiste maadlusvõistluse. Jeani ja Eddie suhted lähevad tõsisemaks.