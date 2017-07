Draamasari Ihult ja hingelt 3: Õitsenguaeg (Born and Bred, Inglise 2004)

Ormstonisse saabub härra Tyldesley, kes maalib maastikupilte ja korraldab plahvatusi, mille põhjust keeldub avaldamast. Deborah muretseb sõbratar Janeti pärast, kelle abikaasa taastub raskest operatsioonist. Hubert on oma noore kauni naise peale armukade ja kahtlustab, et ta tahab kunstnikuga ära joosta. Linda ja Len ootavad sotsiaaltöötajat, et saada heakskiit kasulapse võtmise taotlusele.