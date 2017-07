Draamasari Ihult ja hingelt 3: Harry võlunipid (Born and Bred, Inglise 2004)

Phyllise abikaasa Harry Woolf, kes lahkus kuue aasta eest, tuleb külasse tagasi, et Phyllisega lepitust otsida. Ta vannub, et mängusõltuvus on minevik, kuid annab ikkagi kiusatusele järele... Ormstoni saabub ka Deborah' sugulane Pearl, et seal laps ilmale tuua. Michael ja Catherine kahtlustavad, et külasse püüab imbuda Vene spioon.