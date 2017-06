Draamasari Ihult ja hingelt 1, 1/6: Isamees (Born and Bred, Inglise 2002)

Doktor Tom Gilder naaseb pika eemaloleku järel kodukohta Ormstonisse, et olla isamees oma parima sõbra Leni pulmas, kes abiellub Tomi kunagise kallima Lindaga. Samal ajal teatab Tomi isa Arthur, kohaliku haigla juht, et kavatseb pensionile jääda. Paljud külaelanikud ei usu Arthurit - küllap on tal plaanis mingi trikk...