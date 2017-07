Draamasari Ihult ja hingelt 2, 2/10: Pesa punumas (Born and Bred, Inglise 2003)

Deborah' ema Dora, kel on suur saladus, saabub tütrele külla. Dora kavatseb uuesti abielluda, Deborah paneb seda pahaks. Michael näeb veehoidla lähedal koletist ja läheb koos Eddie ning Heleniga sellele jahti pidama. Eddie meisterdab vintsi, millega õnnestubki koletis pinnale tuua. Härra Boynton tuleb köhaga arsti vastuvõtule. Tom on haigusest hämmingus, kuni saab teada, et Boynton peab tuvisid. Helen otsustab sekretärikursused pooleli jätta, kuid ei tea, mida edasi teha.