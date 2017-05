Krimisari "Hercule Poirot" (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 13, 4/5: Surnud mehe temp (Agatha Christie's Poirot, Inglise 2013)

Poirot' sõber krimikirjanik Ariadne Oliver kutsub ta ootamatult mõisamajja, kus on kavas etendada mängumõrva. Ariadnel on aga millegipärast tunne, et toimuda võib ka päris mõrv. Peale kardetud mõrva tuleb Poirot'l otsida ka salapäraselt kadunud mõisaemandat ja paljastada hästi varjatud perekonnasaladusi.