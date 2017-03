Krimisari "Hercule Poirot" (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 2, 9/9: Hädaoht varitseb End House'is (Agatha Christie's Poirot, Inglise 1990)

Hercule Poirot saabub koos oma sõbra kapten Hastingsiga suvepuhkusele idüllilisse Cornwalli väikelinna. Tänu äpardusele tutvub Poirot hotelli terrassil veetleva neiuga, kes kutsub nad hiljem külla oma koju, kõrgel kaljunukil seisvasse majja. Sõprade poolt Nickiks kutsutud neiu jutu järgi on ta viimastel päevadel kolm korda pääsenud üle noatera lausa surmasuust. Nick ise peab neid juhtumeid lihtsalt õnnetusteks, Poirot on aga teisel arvamusel. Muidugi selgub, et kuulsal detektiivil on õigus, ja tal tuleb asuda lahendama salapärast mõrva.