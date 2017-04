Krimisari "Hercule Poirot" (Foto: )

Kriminaalsari Hercule Poirot 13, 1/5: Elevandid mäletavad (Agatha Christie's Poirot, Inglise 2013)

Poirot kutsutakse uurima vana psühhiaatri surma, kes on tapetud ta enda kunagise jõhkra ravimeetodiga. Samal ajal on palutud Poirot' sõbral, krimikirjanik Ariadne Oliveril, uurida aastaid tagasi toimunud surmajuhtumit, kus abielupaari mõrv või enesetapp jäigi lahendamata. Poirot’ üllatuseks on need kaks juhtumit omavahel seotud.