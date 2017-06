Hakkab jälle pihta (Foto: )

Hakkab jälle pihta 2, 1/6 (Eesti 2013)

Eluline komöödia võtab luubi alla igast abielust tuttava olukorra, kus suhted on jõudnud keemispunkti, kus ei osata enam hakkama saada ei teineteisega ega teineteiseta. Olgugi et kriis Vesilindude perekonnas on asjade loomulik seis, tabab Raimondit ja Veronikat nagu välk selgest taevast kõikide kriiside ema - abielukriis. Alguses on kõik ilus. Lapsed saadetakse suvelaagrisse iseloomu kasvatama ja Raimond ning Veronika loodavad selle ilusa suvekuu pühendada teineteisele ja unistuste realiseerimisele. Paraku sooritatakse Raimondi isalt päranduseks saadud raha eest läbimõtlemata kinnisvaratehing, raha haihtub musta auku ja algab teineteise süüdistamine. Pinge abikaasade vahel kasvab.