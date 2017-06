Hakkab jälle pihta (Foto: )

Hakkab jälle pihta 1, 3/6: Everybody Hurts (Eesti 2012)

Jätkub perekonna metsamatk. Raimond teeb, mis suudab, et ennast kehtestada ja isarolli täita. Kumbki kaksik aga ei võta teda tõsiselt ja teismelisele tütrele Dianale põhjustab see jätkuvalt poiss-sõbra ees vaid piinlikke hetki. Lõpuks on hoopis isa see, kes laste abi vajab.