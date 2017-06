Tundub, et Baumide kõrvalmajas toimub midagi ülimalt huvitavat. Pöörase perekonna seekordseks külaliseks on üldtuntud isik, kes ei astu üles oma tavarollis. Vanaisa Haraldil on taas uued huvid - tema eneseotsingu-retkedel ei näi niipea lõppu tulevat.