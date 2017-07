Hajameelselt abielus (Eesti 2005) (Foto: Pressimaterjalid)

Komöödiasari Hajameelselt abielus 2: Tagane... (Eesti 2006)

Peetrid tungivad tuppa. Harald teeb ostu, mida ta ei pea tulevikus kahetsema. Võta või jäta, kõik eestlased on omavahel otsekui sugulased. Saati siis need, kes elavad ühe katuse all.