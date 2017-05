Kui vanaisa käitub nagu teismeline, siis kas tal on õigust riigilt pensioni saada? Kui tütarlapsest kipub vägisi mees sirguma, kuidas talle kavaleri leida? Mitu aastat järjest suudab minia rase olla, ilma et see liigseid küsimusi tekitaks? Kes kelle armust elab ja kas sellisele elamisvormile võiks Euroopast toetusi välja kaubelda? Palju küsimusi. Vähe vastuseid. Üks perekond. Režissöör Indrek Simm.