Kriminaalsari Foyle'i sõda (Foyle's War, Inglise 2001) (Foto: )

Kriminaalsari Foyle'i sõda 1, 4/4: Õhusõja algus (Foyle's War, Inglise 2001)

Foyle uurib kunstiteoseid vedanud autojuhi tapmist. Samal ajal teenib ta poeg Andrew salajases lennuväebaasis, kus on hiljuti kahtlastel asjaoludel noor naine surma saanud. Kummalisel kombel on need kaks kuritegu omavahel seotud ja sõjaväelased püüavad uurimist iga hinna eest takistada.