Draamasari Elu parim aeg 1, 10/13: Albumi teine pool (The Time of Our Lives, Austraalia 2013)

Luce’i piirab võluv viiuldaja ja Bernadette on hädas õpilasega, kes otsib perele aseainet. Chai Li ja Ewani vahel on puhkenud armastus, kuid Herbile pole see sugugi meeltmööda.