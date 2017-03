Draamasari Elu parim aeg (The Time of Our Lives, Austraalia 2012) (Foto: )

Draamasari Elu parim aeg 1, 1/13: Pulmad (The Time of Our Lives, Austraalia 2012)

Austraalia 21-osaline telesari jälgib ühe Melbourne'i pere rõõme ja muresid ajal, mil peategelased on 30.-40. eluaastates. Lapsed, töö, karjäär, kodu, investeeringud; endised ja praegused elukaaslased, abiellumised, lahutamised, uuesti abiellumised. See on pöörane, segane, naljakas, väsitav ja vahel ka õudne aeg. Ja ikka tuleb endalt küsida: mis teeb meid õnnelikuks? Miks mõned suhted jäävad kestma, teised mitte? Kas kõigil peavad olema lapsed? Kas kõik peavad karjääri tegema? Ja kas armastusest üksi piisab? Tivollide pere vanem poeg Matt on tööl edukas ja sihikindel, kuid kodus on ohjad ta võimuka naise käes, kes kasvatab nende poega kui imelast, märkamata, et nende ideaalne abielu on purunemas. Noorem poeg Luce on muusik, kes elab märksa vabamas õhkkonnas oma kaksikutest tütarde ja kauni naisega. Nende õde Chai Li, kes lapsendati Vietnamist, on nüüd edukas karjäärinaine. Kuid ootamatult ära jäänud pulmad pööravad ta elu pea peale.