Draamasari Elu parim aeg 2, 4/8 (The Time Of Our Lives, Austraalia 2014)

Brenadette sukeldub kooli spordiprogrammi, et lükata edasi otsus operatsiooni kohta, ja Luce tunneb end kõrvalejäetuna. Chai Li on tagasi ja kuna Herbil on nüüd Lisa, kolib ta esialgu Matti juurde.