Draamasari Durrellid 1 (The Durrells, Inglise 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Durrellid 1, 2/6 (The Durrells, Inglise 2016)

Durrellid seavad end Korful sisse, ent rahamured pole kadunud. Spirol on siiski hea uudis. Leslie on õnnelik, Margo õnnetu, Gerryl on võimalus loomakollektsiooni kasvatada. Kui Larry haigestub, on tema päästmine Theo ja kena naabripoisi Sveni kätes. Kas nad saavad hakkama?