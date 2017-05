Krahv Robert Crawley (Hugh Bonneville) ja tema naise, krahvinna Cora Crawley (Elizabeth McGovern) perekonnas kasvavad kolm tütart. Vanim, leedi Mary Josephine (Michelle Dockhery), keskmine tütar Edith (Laura Carmichael) ja noorim, Sybil (Jessica Brown Findlay). Kui tegelaste nimistusse lisada ka krahvi ema Violet (Maggie Smith), sugulased ja tütarde kavalerid, saab juba selgemaks sarja põlvkondi kaasav vastastikuste suhete haare ning ulatus.



Ent samamoodi nagu „Downton Abbey“ on kõrgetasemeline ja väljapeetud inimsuhete kujutamises, on see ka eepiline teekond läbi ajaloo. Crawleyde perekonnaloo taustaks on murrangulised ajaloosündmused. Titanicu katastroof (14.-15. aprill 1912); Esimene maailmasõda (1914-1918); 1918. aasta gripiepideemia, mis nõudis 50-100 miljonit inimelu; 1912. aasta Marconi skandaal, mis paljastas poliitkorruptsiooni Briti valitsuse tasandil...



Ajalugu, kogu oma ilus ja julmuses, aristokraatlik elutunnetus ning ühe perekonna lugu moodustavad selles sarjas lahutamatu terviku. Olnu elustub kui (aristokraatide) kadunud, aga siiski lähedane maailm.



Ei ole põhjust imestada, et „Downton Abbey“ on köitnud vaatajaid alates esimesest hooajast (2010) ja kolmandal hooajal sai sellest üks vaadatuim teledraama kogu maailmas. Kriitikud ei ole siinkohal samuti kiitusega kitsid. Primetime Emmy auhindade nominatsioone on mitukümmend (erinevates nominatsioonides on sari võitnud nii Emmy kui ka Kuldgloobuse auhindu).



Tegevus läheb käima 1912. aastal. Titanicuga hukkusid suguvõsa pärijad, krahvi nõbu James Crawley ja tolle vanim poeg Patrick, Granthami krahvil Robert Crawleyl (Hugh Bonneville) on aga ainult tütred. Seaduse järgi võib aadlitiitli ja sellega seotud valdused pärida ainult meessoost pärija. Patrick oli kihlatud vanima tütre Maryga, mis oleks taganud, et varandus jääb perekonda. Uus pärija leitakse Manchesterist, kus ta peab advokaadiametit. Teenijates aga tekitab paksu verd uue teenri saabumine.

V hooaeg

5. hooaja tegevus toimub 1924. aastal. Uus leiboristide valitsus kuulutab uusi tuuli kogu maal ja muutustest ei jää puutumata ka elu Downton Abbeys. Kuigi Tom Branson mängib mõisa uutmoodi juhtimises olulist rolli, ei näe ta oma tulevikku Crawlide aadliperes. Mary otsustab, et ta tahab uuesti abielluda, aga kas ta saab ka niisama õnnelikuks kui koos Matthew'ga.

Jäljetult kadunud Gregsonit taga igatsevat Edithit rõhub ta kohutav saladus. Allkorrusel hakkavad teenijad mõtlema, kuidas muutused nende tööelu mõjutavad, aga Daisy juba tegutseb. Tormid üle elanud Anna ja Bates võiksid nüüd hakata tulevikuplaane tegema, aga minevik tuletab end jälle meelde.

VI hooaeg

Lugematuid Bafta, Emmy ja Kuldgloobuse auhindu võitnud draamasari jõuab lõpusirgele. 6. hooaja ülesvõtmine algas 2015. aasta veebruaris ja lõppes suvel. Tuttuute jagude tegevus toimub 1925. aastal. Ülemteener Carsoni õuduseks läheb Downton Abbey uue ajaga kaasa.

Sarja 5. ja 6. hooaeg on taas eetris alates 29. maist esmaspäeviti kell 22.05, kordus T hommikupoolikul.