Draamasari Downton Abbey (Inglise 2014)

Draamasari Downton Abbey 6, 3/10 (Inglise 2015)

Käes on proua Hughesi ja Carsoni suurpäev. Anna lootused õigustavad end, aga kas Daisy ootused on liiga suured? Leedi Edithil on mure. Pinged haigla ümber kasvavad ja sunnivad Isobeli oma vana sõpra solvama.