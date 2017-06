Draamasari Downton Abbey (Inglise 2014) (Foto: )

Draamasari Downton Abbey 6, 10/10 (Inglise 2015)

Downton Abbeys on jälle pulmad ja oma õnne leiab lõpuks ka Edith. Kuna Carsoni tervis jätab soovida, on Barrow’l võimalus tulla Downtoni ülemteenriks. Doktor Clarksonil on häid uudiseid seoses lord Mertoniga ja nii mõnigi paar hakkab kokku saama. Üheskoos saadetakse ära 1925. aasta ja astutakse lootusrikkalt uude aastasse.