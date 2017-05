Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 5, 5/8: Ära unusta mind (Doc Martin, Inglise 2011)

Konstaablile saabub ootamatult külla ta eksnaine, kes ei mäleta, et nad on lahutatud. Louisa ema ajab äri oma kunagise kallimaga. Verd kartval arstil on nüüd registraator, kes kardab süstlaid. Martini ja Louisa poeg saab endale lõpuks nime.