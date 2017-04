Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 2, 4/8: Aroomiteraapia (Doc Martin, Inglise 2005)

Martin peab tegelema kohaliku raadiosaatejuhi Caroline Bosmaniga. Käitumise järgi otsustades on ta alkohoolik ja ravimisõltlane. Caroline keeldub abist, kuid kahtlane sõidustiil äratab konstaabli tähelepanu. Alkomeetri näit osutab, et ta on purjus. Martin peab aitama härra Cooke'i, kes haiseb hingematvalt halvasti. Külla tuleb uus asukas Julie Mitchell. Konstaabel Mark hakkab talle sõidutunde andma.