Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 5, 6/8: Ära anna alla (Doc Martin, Inglise 2011)

Konstaabel Penhale ei taha, et Maggie ära sõidaks, ja teeb kõik, et end tema silmis heas valguses näidata. Louisa alustab pärast koolivaheaega tööd. Mitu last saab mürgituse. Martin valib imikust pojale välja erakooli, kuid Louisa ei taha sellest kuuldagi. Doktor Martin päästab kooli majahoidja elu. Konstaabel Penhale jääb Maggie ees jälle häbisse.