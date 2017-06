Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 6, 6/8: Ohtlik mürgitus (Doc Martin, Inglise 2013)

Martin kahtlustab, et linnas võivad levida asbestimürgid. Et Jenniferi Portwennis hoida, palub Bert ta kätt. Ootamatult saabub Martini ema, et teatada ta isa surmast.