Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 6, 2/8: Arva, kes tuleb õhtusöögile (Doc Martin, Inglise 2013)

Louisa heidab Martinile ette, et ta ei oska seltskondlikku vestlust arendada. Martin kutsub kooli volikogu esimehe õhtusöögile, mis lõpeb suure solvumise ja vimmaga. Õnneks päästab see ühtlasi Dennise elu. Louisa meelest on lapsehoidja Mike ärritavalt suur korraarmastaja. Uuel lapsehoidjal Melil on nahaseen.