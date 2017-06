Draamasari Doktor Martin 6, 7/8: Kuula koos emaga (Doc Martin, Inglise 2013)

Martin on veendunud, et tal on mingi haigus, ja ta sukeldub lõpututesse testidesse. Sõjaväepolitsei ajab Mike'’i taga. Louisa jääb auto alla ja haiglast naastes on tal Martinile uskumatu uudis.