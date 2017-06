Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 7, 1/8: Päästa mind (Doc Martin, Inglise 2015)

Louisa on Hispaanias, et ema juures asjade üle järele mõelda. Martin on silmitsi raske küsimusega: kas Louisa tuleb üldse tema juurde tagasi? Al on hädas oma võõrastemaja ehitusega, sest töömees Steve Baker on kogu aeg kadunud. Rannavalve päästeoperatsiooni harjutusest saab päris päästeoperatsioon.