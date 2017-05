Draamasari "Doktor Martin" (Foto: )

Draamasari Doktor Martin 4, 4/8: Härra McLynni autojuht (Doc Martin, Inglise 2009)

Ratastoolis McLynn palub doktor Martinilt autole invaliidimärki. Kui tema abikaasa teeb autoavarii, selgub tegelik abivajaja. Martin keeldub Louisat direktoriks valimast, sest arvab, et Louisa ei saa lapse kõrvalt tööga hakkama. Pauline on Ali pärast armukade ja kahtlustab, et Al on Louisa lapse isa. Edith soovitab Martinile head terapeuti, kes aitaks hemofoobiat ravida.