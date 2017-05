Kriminaalsari Dicte 3, 8/10: Sõltuvuse hind 2 (Taani 2016)

Politsei usub Søren Ramsdahli juttu ja annab talle raha tagasi lootuses, et süüdlane saadakse kätte, kui ta tuleb raha järele. Paraku läheb plaan luhta. Dicte kahtlustab, et rööv lõbustuspargis on seotud mänguvõlgadega.