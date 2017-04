Kriminaalsari Dicte 3, 3/10: Wagneri jälgedes, 1 (Taani 2016)

Matustel räägib üks väike tüdruk Dictele, et Wagner oli lubanud tal aidata kadunud ema otsida. Selgub, et Wagner on salaja uurinud naise kadumist. Dicte pöördub Nina poole, kes usub, et Dicte abiga suudab ta juhtumi lahendada.