Kriminaalsari Dicte 3 (Dicte, Taani 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Kriminaalsari Dicte 3, 4/10: Wagneri jälgedes 2 (Taani 2016)

Politsei tuleb paika, kus Dicte leidis Tina laiba. Kõik märgid viitavad, et tapja on Tina mees. Dicte tunneb, et tahab jälle reporterina töötada. Samal ajal tekivad kahtlused seoses Rootsi ajakirjaniku surmaga, kellega Bo koos pantvangis oli. Kas Bo varjab midagi?